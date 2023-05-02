Жена пропавшего аниматора рассказала, что он делал перед исчезновением Жена пропавшего аниматора рассказала, что последний раз говорила с супругом ночью

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Сгоревшая машина аниматоров

Жена пропавшего без вести под Краснодаром аниматора Кирилла Чубко рассказала, что последний раз связывалась с супругом в 23:45, а через час он перестал ей отвечать на сообщения, передает Telegram-канал «112». Женщина добавила, что смогла связаться с его коллегой Татьяной Мостыко, но та не смогла ничего рассказать, а потом тоже исчезла.

В 23:45 он сказал, что они сидят в машине, ждут, когда пройдет дождь, и будут чинить колесо. Он попал в яму — у переднего колеса сильно погнулся диск и лопнула шина, на втором колесе — тоже погнулся диск. В 00:40 я написала ему сообщение, он мне не ответил. И я уснула. В 6 утра проснулась — его нет, машины тоже нет. Я начала звонить, телефоны были не доступны. Ни у Тани, ни у Кирилла, — рассказала жена Чубко.

Она уточнила, что около 08:30 уже направлялась в сторону, где, предположительно находилась машина Кирилла. В этот момент женщина смогла дозвониться до Татьяны, которая не знала где находится и отказалась рассказывать, что происходит. Она объяснила, что мужчина отошел, но потом сам расскажет жене, что произошло. После этого, передает «112», разговор прервался и на связь аниматоры больше не выходили.

Жена Кирилла утверждает, что ночью с его карты начались списания, однако на записи с камеры в банкомате не ее муж, а неизвестный мужчина в черном. Он же был за рулем машины аниматора.

Авто обнаружили сгоревшим. Судьба 19-летней студентки Татьяны и 37-летнего владельца агентства праздников Кирилла остается неизвестной.