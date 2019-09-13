https://static.news.ru/photo/dbc4892a-d53b-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpgПётр МамоновФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Музыкант Пётр Мамонов готовится к очередной операции. Она запланирована на 12 сентября текущего года.
Артисту проведут тройное шунтирование. Последнее время он провёл дома, покинув лечебное учреждение под расписку.
Тяжёлая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят, — цитирует РИА Новости супругу исполнителя Ольгу Мамонову.