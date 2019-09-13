https://static.news.ru/photo/dbc4892a-d53b-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Музыкант Пётр Мамонов готовится к очередной операции. Она запланирована на 12 сентября текущего года.

Артисту проведут тройное шунтирование. Последнее время он провёл дома, покинув лечебное учреждение под расписку.

Тяжёлая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят, — цитирует РИА Новости супругу исполнителя Ольгу Мамонову.

В августе текущего года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. В связи с этим были отменены все ближайшие концерты артиста. Через несколько дней музыкант перенёс первую операцию на сердце, писал News.ru.