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06 июня 2026 в 09:00

Желтые листья исчезнут сами: хитрый полив огурцов помогает собрать урожай ведрами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие уверены, что огурцам нужно как можно больше воды, но именно из-за этого кусты часто слабеют и плохо плодоносят. Оказывается, для хорошего урожая важнее не количество воды, а правильный режим полива. Несколько простых правил помогают сохранить листья зелеными, а плоды — крепкими и сочными.

Огурцы любят только теплую воду. Холодная вызывает стресс у корней, особенно в теплице. Лучше всего поливать водой, которая прогрелась за день в бочке. В жару достаточно 3–4 литров под куст, в пасмурную погоду — около 2 литров. Поливать стоит чаще, но понемногу, чтобы земля оставалась влажной без застоя воды.

Рыхлить почву не рекомендуется — корни у огурцов расположены слишком близко к поверхности. Намного полезнее замульчировать грядки соломой слоем 5–7 см.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что листья перестали желтеть, а завязей стало заметно больше. Она также советует поливать огурцы ранним утром или ближе к вечеру, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
Общество
советы
огурцы
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
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