Желе да любовь: десерт за 20 минут и без головной боли

Когда гости вот-вот на пороге, а сладенького нет, я всегда вспоминаю про свое молочно-шоколадное желе. Готовится оно быстро, выглядит эффектно, а вкус — нежный, как из детства.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

черный шоколад — 50 г;

желатин — 17 г;

сахар — 2 ст. л.

Желатин заливаю ложкой теплой воды, пока он набухает — грею молоко, но не кипячу. Отдельно растапливаю шоколад с частью молока в микроволновке, а потом добавляю к нему треть желатина. Остальной желатин вмешиваю в оставшееся молоко с сахаром. Дальше все просто: заливаю поочередно шоколадную и молочную массы в формочки, давая каждому слою застыть в холодильнике. Через пару часов у вас на столе — нежное слоеное праздничное чудо!

Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.