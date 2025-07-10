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10 июля 2025 в 11:27

Желе да любовь: десерт за 20 минут и без головной боли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда гости вот-вот на пороге, а сладенького нет, я всегда вспоминаю про свое молочно-шоколадное желе. Готовится оно быстро, выглядит эффектно, а вкус — нежный, как из детства.

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;
  • черный шоколад — 50 г;
  • желатин — 17 г;
  • сахар — 2 ст. л.

Желатин заливаю ложкой теплой воды, пока он набухает — грею молоко, но не кипячу. Отдельно растапливаю шоколад с частью молока в микроволновке, а потом добавляю к нему треть желатина. Остальной желатин вмешиваю в оставшееся молоко с сахаром. Дальше все просто: заливаю поочередно шоколадную и молочную массы в формочки, давая каждому слою застыть в холодильнике. Через пару часов у вас на столе — нежное слоеное праздничное чудо!

Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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