«Жареные» манты из духовки! Кто пробовал — влюбились, скорее готовим

Манты в духовке на слоистом тесте! Кто пробовал — влюбились, скорее готовим! «Жареные» манты из духовки — это сочное мясо в нежном многослойном тесте без лишней возни с пароваркой. Блюдо смотрится празднично, но готовится совсем несложно. Отличный вариант для ужина, когда хочется удивить.

Ингредиенты

Мука — 750 г

Дополнительная мука — 250 г

Соль — 1 ч. л.

Фарш (свинина + говядина) — 1 кг

Лук — 1 шт.

Соль и черный перец — по вкусу

Сливочное масло — 200 г

Приготовление

Просейте основную муку в миску, сделайте в центре углубление, влейте воду, добавьте соль и замесите тесто. Оно может немного липнуть к рукам — это нормально. Заверните тесто в пленку и дайте отдохнуть 30 минут. Разделите на 10 частей, каждую раскатайте в тонкий блин. Смазывайте растопленным маслом и укладывайте друг на друга. Аккуратно раскатайте стопку в один большой тонкий пласт. Нарежьте на квадраты, в центр каждого положите фарш с луком и специями. Сформируйте манты. Переверните и выложите на смазанный противень. Выпекайте при 180 °C с конвекцией до золотистой корочки.

Ранее мы готовили ханум вместо мантов! Это объедение, и времени уходит меньше.