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07 июля 2025 в 08:00

«Жареные» манты из духовки! Кто пробовал — влюбились, скорее готовим

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Манты в духовке на слоистом тесте! Кто пробовал — влюбились, скорее готовим! «Жареные» манты из духовки — это сочное мясо в нежном многослойном тесте без лишней возни с пароваркой. Блюдо смотрится празднично, но готовится совсем несложно. Отличный вариант для ужина, когда хочется удивить.

Ингредиенты

  • Мука — 750 г
  • Дополнительная мука — 250 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Фарш (свинина + говядина) — 1 кг
  • Лук — 1 шт.
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Сливочное масло — 200 г

Приготовление

  1. Просейте основную муку в миску, сделайте в центре углубление, влейте воду, добавьте соль и замесите тесто. Оно может немного липнуть к рукам — это нормально. Заверните тесто в пленку и дайте отдохнуть 30 минут.
  2. Разделите на 10 частей, каждую раскатайте в тонкий блин. Смазывайте растопленным маслом и укладывайте друг на друга. Аккуратно раскатайте стопку в один большой тонкий пласт. Нарежьте на квадраты, в центр каждого положите фарш с луком и специями. Сформируйте манты.
  3. Переверните и выложите на смазанный противень. Выпекайте при 180 °C с конвекцией до золотистой корочки.

Ранее мы готовили ханум вместо мантов! Это объедение, и времени уходит меньше.

манты
фарш
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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