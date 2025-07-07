«Жареные» манты из духовки! Кто пробовал — влюбились, скорее готовим

Манты в духовке на слоистом тесте! Кто пробовал — влюбились, скорее готовим! «Жареные» манты из духовки — это сочное мясо в нежном многослойном тесте без лишней возни с пароваркой. Блюдо смотрится празднично, но готовится совсем несложно. Отличный вариант для ужина, когда хочется удивить.
Ингредиенты
- Мука — 750 г
- Дополнительная мука — 250 г
- Соль — 1 ч. л.
- Фарш (свинина + говядина) — 1 кг
- Лук — 1 шт.
- Соль и черный перец — по вкусу
- Сливочное масло — 200 г
Приготовление
- Просейте основную муку в миску, сделайте в центре углубление, влейте воду, добавьте соль и замесите тесто. Оно может немного липнуть к рукам — это нормально. Заверните тесто в пленку и дайте отдохнуть 30 минут.
- Разделите на 10 частей, каждую раскатайте в тонкий блин. Смазывайте растопленным маслом и укладывайте друг на друга. Аккуратно раскатайте стопку в один большой тонкий пласт. Нарежьте на квадраты, в центр каждого положите фарш с луком и специями. Сформируйте манты.
- Переверните и выложите на смазанный противень. Выпекайте при 180 °C с конвекцией до золотистой корочки.
Ранее мы готовили ханум вместо мантов! Это объедение, и времени уходит меньше.