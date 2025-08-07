Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:49

Жареные кабачки с пикантной заправкой — волшебный рецепт из Грузии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки по-грузински — это простое и вкусное блюдо, которое готовится всего за 10 минут. Нежные жареные кабачки с пикантной орехово-сметанной заправкой станут отличным вариантом для легкого ужина или оригинальной закуски. Сочетание хрустящих орехов, чеснока и свежей зелени придает обычным кабачкам неповторимый грузинский колорит.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2 шт. (400 г);
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • грецкие орехи — 40 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • петрушка — 20 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте тонкими кружочками.
  2. Обжарьте на масле по 3–4 минуты с каждой стороны.
  3. Для заправки измельчите орехи и смешайте со сметаной.
  4. Добавьте рубленую петрушку и измельченный чеснок.
  5. Готовые кабачки выложите на тарелку, полейте заправкой.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
овощи
кабачки
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.