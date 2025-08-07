Жареные кабачки с пикантной заправкой — волшебный рецепт из Грузии

Кабачки по-грузински — это простое и вкусное блюдо, которое готовится всего за 10 минут. Нежные жареные кабачки с пикантной орехово-сметанной заправкой станут отличным вариантом для легкого ужина или оригинальной закуски. Сочетание хрустящих орехов, чеснока и свежей зелени придает обычным кабачкам неповторимый грузинский колорит.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 шт. (400 г);

растительное масло — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 40 г;

сметана — 2 ст. л.;

петрушка — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 0,5 ч. л.;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Обжарьте на масле по 3–4 минуты с каждой стороны. Для заправки измельчите орехи и смешайте со сметаной. Добавьте рубленую петрушку и измельченный чеснок. Готовые кабачки выложите на тарелку, полейте заправкой.

