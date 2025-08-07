Жареные кабачки с пикантной заправкой — волшебный рецепт из Грузии

Кабачки по-грузински — это простое и вкусное блюдо, которое готовится всего за 10 минут. Нежные жареные кабачки с пикантной орехово-сметанной заправкой станут отличным вариантом для легкого ужина или оригинальной закуски. Сочетание хрустящих орехов, чеснока и свежей зелени придает обычным кабачкам неповторимый грузинский колорит.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2 шт. (400 г);
- растительное масло — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 40 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- петрушка — 20 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте тонкими кружочками.
- Обжарьте на масле по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Для заправки измельчите орехи и смешайте со сметаной.
- Добавьте рубленую петрушку и измельченный чеснок.
- Готовые кабачки выложите на тарелку, полейте заправкой.
