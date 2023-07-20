«Жалкое говно»: Соловьев о снятии санкций с Тинькова Телеведущий Соловьев раскритиковал предпринимателя Тинькова после снятия с него санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал предпринимателя Олега Тинькова, с которого сняла санкции Великобритания. Комментируя ситуацию «Радио 1», он назвал бизнесмена «жалким говном» и призвал не тратить на него время. Телеведущий подчеркнул, что в снятии ограничений Тинькову могли помочь его адвокаты.

Я думаю, что это усилия его адвокатов. Человек давно шел к успеху. Начать свою карьеру как якобы талантливый предприниматель, а закончить ее как понятно кто. Он дошел до успеха. Не надо тратить время на всякое жалкое говно, — заявил Соловьев.

По словам телеведущего, предприниматель до этого занимался тем, что грабил Россию. Теперь, после снятия санкций, Тиньков сможет «грабить Англию», отметил Соловьев. По его мнению, решение Великобритании относительно ограничений «много говорят» о бизнесмене.

На сайте Минфина Соединенного Королевства ранее опубликовали информацию о снятии санкций с российского предпринимателя Олега Тинькова. Причины принятого британским правительством такого решения не называются.

В марте Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Он выразил сожаление из-за того, что Лондон принял его за человека, который поддерживает проведение специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина. При этом бизнесмен поддержал рестрикции в адрес тех, кто действительно одобряет происходящее.