Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:34

Жадность погубит ваш сад: вот почему нельзя сажать все цветы сразу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие начинающие садоводы, увлекшись ассортиментом растений, стараются посадить на участке все и сразу. Однако такая практика часто приводит к печальным последствиям — растениям не хватает места, света и питания. Плотная посадка создает идеальные условия для болезней и вредителей, а уход за перегруженной клумбой превращается в мучение.

Основные ошибки: отсутствие плана посадок (высокие растения затеняют низкие), игнорирование сроков цветения (клумба пустеет после отцветания), слишком близкое расположение культур (конкуренция за ресурсы). Оптимальное расстояние между растениями должно равняться половине их высоты во взрослом состоянии. Лучше начать с нескольких видов, постепенно дополняя композицию, чем создавать хаос из десятков растений. Помните — здоровые, правильно посаженные цветы всегда красивее чахлых зарослей.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

сады
цветы
дачи
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры загоревшихся ночью в Москве автомобилей
«Союзмультфильм» ответил на сообщения о проигранном суде по Чебурашке
Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.