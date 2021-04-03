Заводы будут продавать сахар в магазины по квотам: что это значит

https://static.news.ru/photo/a36b25de-61da-11eb-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минсельхоз начал сотрудничать с заводами — производителями сахара для распределения объёмов поставок продукта ретейлерам.

Как сообщил источник «Известий» на рынке, теперь каждый производитель получит квоты на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице.

Такое решение позволит государству решить сразу два ключевых в данной ситуации вопроса: точно знать, кому требуется обещанная компенсация в пять рублей за 1 кг сахара, и сгладить потенциальное напряжение в отношениях изготовителей и продавцов. В этом уверены опрошенные газетой эксперты.

Минсельхоз, в свою очередь, отметил, что ранее ретейлеры сообщили участникам рынка о своих потребностях.

Участники рынка сахара работают с ретейлом как напрямую, так и через посредников. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, — сообщили в ведомстве.

Введение квот означает, что теперь заводы будут каждый месяц получать точный заказ на определённый объём продукции, который Минсельхоз установил адресно для них.

1 апреля стало известно, что российским ретейлерам перестали поставлять сахар. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок. Как писал NEWS.ru, причиной проблемы стало объявление о том, что правительство готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене 36 рублей за один килограмм.