https://static.news.ru/photo/b5e9d6ae-4685-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Елена Григорьева Фото: vladimir.shipitcyn/facebook.com/Global Look Press

Расследование уголовного дела по факту убийства 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой завершено. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи провели 12 молекулярно-генетических экспертиз. Они пришли к выводу, что убийство произошло на бытовой почве. В ночь с 20 на 21 июля 2019 года в квартире одного из домов по улице Ленсовета обвиняемый распивал с Григорьевой спиртные напитки. У них завязалась ссора, в результате которой он нанёс 17 ножевых ранений женщине.

Как ранее писал NEWS.ru, 41-летнюю Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно, убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из Республики Башкортостан. По предварительным данным, в последнее время Григорьевой часто поступали угрозы убийством, однако полиция не реагировала.