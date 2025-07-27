Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 18:02

Заварной крем для медовика — сделай и оближешь пальчики навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот заварной крем для медовика — нежный, сладкий и густой. Тортик пропитывается за пару часов, но вкус становится только лучше со временем.

Ингредиенты

  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 125 г
  • Пшеничная мука высшего сорта — 4 ст. л. (без горки)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 120 г
  • Ванильный сахар — 1 упаковка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты. Если предпочитаете менее сладкий крем, уменьшите количество сахара.

Шаг 2. В миске смешайте муку и сахар, затем вбейте яйца. Если масса слишком густая, добавьте пару ложек молока.

Шаг 3. Добавьте ванильный сахар и постепенно влейте молоко, постоянно размешивая венчиком, чтобы избежать комочков.

Шаг 4. Перелейте смесь в кастрюлю с двойным дном и готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Если такой кастрюли нет, используйте паровую баню.

Шаг 5. Снимите с огня, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте венчиком. Крем станет гуще по мере остывания.

Этот крем отлично пропитает медовик и сделает его вкус по-настоящему насыщенным и домашним. Готовьте с удовольствием и удивляйте близких!

Иногда так хочется чего-то вкусного и уютного, но чтобы без хлопот и беготни по кухне. Вот тогда я и вспоминаю о своем любимом шоколадном суфле — легком десерте, с которым справится даже самый ленивый.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Дубль Кругового за минуту вывел ЦСКА к первой победе в новом сезоне РПЛ
Первый прямой самолет из Москвы в Пхеньян готовится к взлету
Готовлю крыжовниковое желе: всего 3 ингредиента для шедевра в банке
Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
«Уже проходили»: в ГД ответили на призывы Зеленского к встрече с Путиным
Подросток залил экс-возлюбленную перцовкой из-за интимного фото
Названы продукты, содержащие вещество для снижения агрессии
Киев ввел новые санкции против России и ее союзников
Поисково-спасательные работы после взрыва газа в Саратове завершились
Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Анестезиолог назвал популярные продукты, которые вызывают изжогу
Избивающие лошадь в центре российского города попали на видео
Цыганова раскрыла свою роль в деле о госизмене против Дудя
Настоятеля монастыря Шаолинь заподозрили в нарушении закона и заповедей
Практически половина жителей Сербии проголосовали против вступления в ЕС
Британский премьер испортил депутатам отпуск ради Палестины
Абрикосы как конфеты — весь вкус сохраняется
Российский лагерь приостановил смену из-за заболевших детей
Провал в обороне, отсутствие пехоты: наступление ВС РФ на Днепр 27 июля
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.