Заварной крем для медовика — сделай и оближешь пальчики навсегда

Этот заварной крем для медовика — нежный, сладкий и густой. Тортик пропитывается за пару часов, но вкус становится только лучше со временем.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Сахар — 125 г

Пшеничная мука высшего сорта — 4 ст. л. (без горки)

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 120 г

Ванильный сахар — 1 упаковка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты. Если предпочитаете менее сладкий крем, уменьшите количество сахара.

Шаг 2. В миске смешайте муку и сахар, затем вбейте яйца. Если масса слишком густая, добавьте пару ложек молока.

Шаг 3. Добавьте ванильный сахар и постепенно влейте молоко, постоянно размешивая венчиком, чтобы избежать комочков.

Шаг 4. Перелейте смесь в кастрюлю с двойным дном и готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Если такой кастрюли нет, используйте паровую баню.

Шаг 5. Снимите с огня, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте венчиком. Крем станет гуще по мере остывания.

Этот крем отлично пропитает медовик и сделает его вкус по-настоящему насыщенным и домашним. Готовьте с удовольствием и удивляйте близких!

Иногда так хочется чего-то вкусного и уютного, но чтобы без хлопот и беготни по кухне. Вот тогда я и вспоминаю о своем любимом шоколадном суфле — легком десерте, с которым справится даже самый ленивый.