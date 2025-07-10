Сладкий фокус — никакой магии: шоколадное суфле из 4 ингредиентов

Иногда так хочется чего-то вкусного и уютного, но чтобы без хлопот и беготни по кухне. Вот тогда я и вспоминаю про свое любимое шоколадное суфле — легкий десерт, с которым справится даже самый ленивый.

Он получается воздушным и в меру сладким, а на вкус — просто мечта для любителей шоколада. Главное, что ингредиенты всегда под рукой, и вся готовка занимает меньше получаса.

Ингредиенты:

темный шоколад — 100 г;

молоко — 150 мл;

сахар — 3 ст. л. (можно по вкусу);

яйца — 2 шт.

Молоко подогреваю почти до кипения, бросаю туда поломанный шоколад и оставляю, чтобы растаял. Тем временем растираю яйца с сахаром — просто венчиком, без фанатизма. Когда шоколад полностью растворится, даю массе немного остыть и аккуратно ввожу яичную смесь. Перемешиваю и разливаю по формочкам — особенно хороши широкие, на 200 мл. Ставлю в духовку на 150 °C на 20 минут — и все!

Суфле отлично держит форму, его приятно есть ложкой, будь то горячим или охлажденным.

Когда за окном непогода или просто нет сил, нет ничего лучше ароматного куриного супа. Он согреет, успокоит и напомнит о маминой заботе.