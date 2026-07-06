Засыпаю солью на ночь — утром ем, а вкус, будто неделю стояли: маринованные помидоры

С этим рецептом вы получите пряные, маринованные помидоры уже через несколько часов. Нарезанные дольками томаты, смешанные с солью, чесноком, укропом и специями, быстро отдают сок и пропитываются ароматами — утром они уже готовы, а по вкусу не уступают тем, что простояли неделю.

Для приготовления понадобится: 1 кг плотных помидоров, 1 головка чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. черного перца. Помидоры нарежьте дольками или кружочками. Чеснок нарежьте тонкими пластинками, укроп мелко порубите. В миске смешайте помидоры, чеснок, укроп, соль, сахар и перец. Аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа (или на ночь в холодильнике).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила маринованные помидоры по этому рецепту и дала совет: используйте крупную соль для лучшего выделения сока. Закуска хорошо продержалась в холодильнике три дня.

Ранее стало известно, как замариновать шампиньоны без уксуса.