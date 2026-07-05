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05 июля 2026 в 15:52

Даже к шашлыку я теперь подаю не лук — эти вяленые черри в 100 раз круче

Фото: D-NEWS.ru
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Я обожаю вяленые помидоры, но возиться с ними часами лень. Нашел идеальный лайфхак: запекаю черри 15 минут при 200 °C — вкус тот же, а времени в 4 раза меньше.

Ингредиенты

Помидоры черри — 1 кг, чеснок — 5 зубчиков, перец острый красный — 0,5 шт., масло оливковое — 4 ст. л., уксус бальзамический — 3 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., базилик сушеный — по вкусу, тимьян сушеный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю маринад: мелко рублю чеснок, смешиваю с маслом, уксусом, сахаром, солью, базиликом и тимьяном. Добавляю половинку острого перца для пикантности. Черри мою, разрезаю пополам, отправляю в контейнер к маринаду.

Пару раз встряхиваю контейнер, чтобы каждая половинка покрылась ароматной смесью, и оставляю на 30–40 минут. Потом выкладываю все в форму вместе с соком, но перец выкидываю, чтобы не перебил вкус. Запекаю ровно 15 минут при 200 °C. Достаю, даю чуть остыть — и все, можно подавать к мясу, пасте или просто на хлеб.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Черри стали карамелизированными, с кисло-сладкой корочкой, а чеснок превратился в мягкое, тающее во рту масло. Я подавал их к пасте — гости смели все за минуту. Совет: не жалейте бальзамика, именно он дает тот самый вау-эффект.

Проверено редакцией
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