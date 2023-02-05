Застрявшие в тайском аэропорту россияне вылетели в Москву

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Пассажиры самолета, который прежде не смог вылететь из Пхукета в российскую столицу из-за взрыва колес, все же отправились в РФ. Об этом на следующий день после инцидента сообщают журналисты издания «Москва 24». Самолет должен был вылететь еще 4 февраля. Уже на взлете пассажиры заметили, что колеса взорвались. Взлет пришлось экстренно прервать.

Пассажиры самолета, у которого взорвались колеса, вылетели в Москву из Пхукета, — передает пресса.

Вылета в тайском аэропорту ожидали 306 пассажиров, среди которых 38 — дети. Транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Также выяснялось, что самолет успел набрать скорость почти до 200 км/ч, после чего пассажиры услышали взрывы и увидели огонь.

До этого в аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета лопнуло шасси при посадке. В результате одна из взлетно-посадочных полос была закрыта. Пострадавших нет.

21 ноября в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси.