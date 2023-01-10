В Хабаровске у самолета Cessna при посадке лопнуло шасси

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В аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета лопнуло шасси при посадке, сообщают «Хабаровские авиалинии» в Telegram. В результате происшествия одна из взлетно-посадочных полос была закрыта. Пострадавших нет.

При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. <...> Самолет вновь поднялся в воздух в аэропорту Советской Гавани и взял курс на краевую столицу. Вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Хабаровска открыта для приема и выпуска воздушных судов, — говорится в сообщениях «Хабаровских авиалиний».

По данным Amur Mash, инцидент произошел в самолетом Cessna, на его борту находились два члена экипажа.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси. На борту находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.

12 ноября самолет рейса Тель-Авив — Москва вместо запланированной технической посадки в Минеральных Водах из-за тумана сел в аэропорту Махачкалы. Полет выполнялся российской авиакомпанией Red Wings на самолете SSJ100.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.