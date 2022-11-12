Рейс Тель-Авив — Москва незапланированно приземлился в Махачкале Рейс Тель-Авив — Москва из-за тумана незапланированно приземлился в Махачкале

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Самолет рейса Тель-Авив — Москва вместо запланированной технической посадки в Минеральных Водах из-за тумана сел в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости. Полет выполнялся российской авиакомпанией Red Wings на самолете SSJ100.

По данным агентства, в рамках рейса из Тель-Авива в Москву была запланирована техническая посадка в Минводах, где происходила замена экипажа и дозаправка борта. Однако в связи с сильным туманом самолет отправился на запасной аэродром в Махачкале.

В настоящее время борт совершил посадку. О дальнейших планах полета командир экипажа обещал информировать пассажиров позднее.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.

В мае пассажир самолета, летевшего из Баку в Минск, умер через восемь минут после экстренной посадки в аэропорту Самары. В СКР заявили, что у 63-летнего мужчины было неизлечимое заболевание. После приземления его доставили в здание аэровокзала, где уже ждали медики. Однако врачи не сумели спасти пациента.