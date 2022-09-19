Пилот умер на борту самолета в аэропорту Омска В аэропорту Омска умер командир самолета, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. Уточняется, что решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.

Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи, — пояснили в пресс-службе.

В мае пассажир самолета, летевшего из Баку в Минск, умер через восемь минут после экстренной посадки в аэропорту Самары. В СКР заявили, что у 63-летнего мужчины было неизлечимое заболевание. После приземления его доставили в здание аэровокзала, где уже ждали медики. Однако врачи не сумели спасти пациента.

Ранее одному из пассажиров стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Омска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Медики не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть.