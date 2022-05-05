Умер пассажир самолёта, совершившего экстренную посадку в Самаре

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир самолёта, летевшего из Баку в Минск, умер через восемь минут после экстренной посадки в аэропорту Самары. В СКР заявили, что у 63-летнего мужчины было неизлечимое заболевание, передаёт Интерфакс.

Пилоты авиалайнера <...> запросили у диспетчера самарского аэропорта Курумоч экстренную посадку. По их словам, на борту самолёта умирал пассажир, силами экипажа и других людей ему невозможно было помочь, — говорится в сообщении.

После совершения экстренной посадки, мужчину доставили в здание аэропорта, где его ожидали медики. Врачи не сумели спасти мужчину.

По факту инцидента Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России назначило проверку всех обстоятельств смерти.

Ранее пассажир умер на борту летевшего из Омска в Москву самолёта. После экстренной посадки в одном из аэропортов медики констатировали смерть мужчины.