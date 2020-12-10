Пассажир умер на борту летевшего из Омска в Москву самолёта

https://static.news.ru/photo/e28849c8-3b0a-11eb-a094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт, выполнявший рейс из Омска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Одному из пассажиров стало плохо. Медики не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть.

Рейс S7-2564 Омск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы аэропорта «Кольцово».

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что умер пассажир 1959 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Всего на борту находились 159 пассажиров, в том числе 34 ребёнка.

Как писал NEWS.ru, на авиарейсе Владивосток — Красноярск пьяный 33-летний пассажир устроил дебош. Командир воздушного судна вызвал полицию. Хулигана доставили в дежурную часть.

Ранее россиянин, летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, избил свою супругу. Инцидент произошёл 19 ноября. Мужчина был пьян. Во время полёта он набросился на свою жену. Когда пассажиры попытались унять дебошира, он накинулся на них. В стычку вмешались бортпроводники. Они скрутили мужчину, а командир экипажа проинформировал об инциденте диспетчеров.