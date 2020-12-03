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Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Владивосток — Красноярск

04:56, 04 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный пассажир снят с самолёта рейса Владивосток — Красноярск. Перед взлётом 33-летний житель Красноярского края устроил на борту дебош.

Командир воздушного судна отказал мужчине в полёте и вызвал полицию. Ругавшегося нецензурно нарушителя сотрудники линейного отдела полиции доставили в дежурную часть, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в аэропорту Норильска мужчина устроил дебош после того, как ему не позволили пронести на борт самолёта до Красноярска бутылку виски. Служащие аэропорта предложили ему положить бутылку в багаж, однако «гражданин отреагировал неадекватно».

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