Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Владивосток — Красноярск

https://static.news.ru/photo/8e95d7d0-35d4-11eb-9e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный пассажир снят с самолёта рейса Владивосток — Красноярск. Перед взлётом 33-летний житель Красноярского края устроил на борту дебош.

Командир воздушного судна отказал мужчине в полёте и вызвал полицию. Ругавшегося нецензурно нарушителя сотрудники линейного отдела полиции доставили в дежурную часть, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в аэропорту Норильска мужчина устроил дебош после того, как ему не позволили пронести на борт самолёта до Красноярска бутылку виски. Служащие аэропорта предложили ему положить бутылку в багаж, однако «гражданин отреагировал неадекватно».