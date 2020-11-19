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Происшествия

Россиянин, летевший из Петербурга в Анталию, избил жену на борту самолёта

21:26, 19 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители Турции задержали гражданина России из-за пьяного дебоша на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Анталию.

Так, мужчина явно злоупотребил алкоголем перед посадкой в самолёт в Петербурге. Уже в воздухе у него произошёл конфликт с супругой.

Мужчина выпил ещё и набросился на жену с кулаками, — приводит «МК» отчёт турецкой полиции.

После того как пассажиры попытались успокоить разъярённого туриста, тот набросился и на них. Вскоре в стычку вмешались бортпроводники. Они скрутили мужчину, а командир экипажа проинформировал об инциденте диспетчеров.

Нарушитель общественного спокойствия был задержан у самого трапа после посадки самолёта. Как уточняется, в настоящее время он находится в отделении полиции аэропорта.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре.

По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.

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