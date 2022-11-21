В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет с неисправным шасси

Фото: IMAGO/Frank Hoermann /SVEN SIMOТ/Global Look Press

В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва-Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На борту самолета находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.

Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 Москва-Астрахань, — сказал собеседник агентства.

12 ноября самолет рейса Тель-Авив — Москва вместо запланированной технической посадки в Минеральных Водах из-за тумана сел в аэропорту Махачкалы. Полет выполнялся российской авиакомпанией Red Wings на самолете SSJ100.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.