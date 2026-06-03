Засолил зеленый лук в трехлитровой банке — зимой этот трюк спасает все мои супы

Зимой свежий зеленый лук — роскошь. Но я нашел способ иметь его хрустящим и сочным за копейки.

Ингредиенты

Зеленый лук — 1 кг, соль крупная — 200 г.

Как готовлю

Сначала беру только крепкие перья — никакой вялости. Промываю под холодной водой, обязательно просушиваю на полотенце, чтобы лишняя влага ушла. Режу колечками по 5–7 мм, ссыпаю в миску и засыпаю почти всей солью. Перемешиваю руками, чтобы соль покрыла каждый кусочек. Самое сложное — это плотно утрамбовать лук в стерилизованную банку, прижимая ложкой, пока не пойдет сок. Сверху засыпаю остатком соли, закрываю капроновой крышкой. Оставляю на 12 часов при комнатной температуре, потом убираю в холодильник. Через 2-3 дня заготовка готова — добавляю в супы, каши или просто на бутерброд.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, лук будет горчить и размякнет. Но взял только крепкие перья, тщательно просушил — и результат превзошел ожидания. Текстура плотная, вкус насыщенный, без лишней воды. Рекомендую использовать эту засолку для салатов с растительным маслом — зимой это божественно.