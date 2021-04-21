Засмеявшийся во время послания Путина депутат объяснил свою реакцию

https://static.news.ru/photo/06d75ab6-a29f-11eb-aa33-96000091f725_660.jpg Александр Терентьев Фото: spravedlivo.ru

Депутат Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев назвал причину своего смеха во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Реакция парламентария попала на видео: в ходе мероприятия Терентьев о чём-то пошептался со своим коллегой, после чего засмеялся.

По словам депутатов, смех вызвала удачная шутка коллеги, который заметил, что заявления главы государства очень похожи на его собственные слова, озвученные прямо в зале. Кадры были сняты, когда депутаты обсуждали планы по финансовой поддержке регионов.

Моя позиция: надо помогать тем, кто не берёт коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счёт внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: «Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул», — сообщил Терентьев Telegram-каналу Baza.

В своём послании Путин заявил, что весь объём коммерческой задолженности российских регионов, превышающий 25% их собственных доходов, планируется заместить бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года по ставке 3% годовых, передаёт «Ридус».

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы.