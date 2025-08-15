Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:17

Заряжающие ПП-конфеты из сухофруктов — готовим за 15 минут

Хотите сладкого, но переживаете за фигуру? Попробуйте эти полезные инжирные конфеты — всего 49 ккал в одной штуке! Натуральные, без сахара и искусственных добавок, они станут идеальным перекусом для тех, кто следит за питанием. Готовятся всего за 15 минут из простых ингредиентов — сухофруктов, орехов и меда.

Для приготовления вам понадобится: 50 г сушеного инжира, 50 г кураги, 50 г грецких орехов, 50 г миндального жмыха, 20 г детского яблочного пюре, 20 г урбеча и 10 г меда. Сухофрукты залейте теплой водой на 15–20 минут, затем измельчите в блендере с орехами и жмыхом до однородной массы. Добавьте яблочное пюре, урбеч и мед — получится пластичное тесто.

Сформируйте из массы шарики или прямоугольники, обваляйте в кокосовой стружке и отправьте в холодильник на 30 минут для застывания. Эти конфеты не только вкусные, но и полезные — они дают энергию и улучшают настроение.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов.

Дмитрий Демичев
