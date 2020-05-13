Заразившийся COVID-19 Песков вспомнил о «противовирусном» бейдже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, пожалел, что снял «противовирусный» бейдж.
Политик носил бейдж весь апрель, однако он решил его снять, когда в СМИ начали публиковать материалы о вреде такого устройства. Блокатор до сих пор лежит у него в машине.
1 мая у его коллеги подтвердился COVID-19. Поэтому Пескову пришлось самоизолироваться как контактировавшему с больным. После этого ему сделали компьютерную томографию, которая выявила пневмонию,
Как писал NEWS.ru, чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в их семье. По словам спортсменки, они с мужем решились на госпитализацию, чтобы не подвергать риску заражения близких.
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