Заразившийся COVID-19 Песков вспомнил о «противовирусном» бейдже

https://static.news.ru/photo/56b67754-a032-11e9-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, пожалел, что снял «противовирусный» бейдж.

Политик носил бейдж весь апрель, однако он решил его снять, когда в СМИ начали публиковать материалы о вреде такого устройства. Блокатор до сих пор лежит у него в машине.

1 мая у его коллеги подтвердился COVID-19. Поэтому Пескову пришлось самоизолироваться как контактировавшему с больным. После этого ему сделали компьютерную томографию, которая выявила пневмонию, сообщает «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в их семье. По словам спортсменки, они с мужем решились на госпитализацию, чтобы не подвергать риску заражения близких.