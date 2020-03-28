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Сын раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана Йоси рассказал о самочувствии отца, госпитализированного с подозрением на COVID-19. По его словам, мужчина стал чувствовать себя лучше.

Врачи оценивают его состояние как среднее, аппарат искусственной вентиляции лёгких не понадобился, передаёт «Интерфакс». Несмотря на то, что результат анализа на коронавирус оказался положительным, сейчас рав Ицхак чувствует себя лучше,...