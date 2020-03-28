Видеозапись постановки балета «Лебединое озеро», опубликованная на YouTube Большим театром, попала на шестое место в трендах. За сутки её посмотрели больше миллиона раз.
Общее число просмотров достигло 1,128 млн. При этом ролик собрал 42 тысячи лайков и тысячу дизлайков.
Как писал NEWS.ru, Большой театр проведёт онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда. Это произойдёт впервые в истории театра.
Зрители также смогут в режиме реального времени обсудить предстоящее представление с артистами театра — премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко. Помимо «Лебединого озера» до 10 апреля будут показаны ещё пять спектаклей: «Царская невеста», «Борис Годунов», «Спящая красавица», «Марко Спада» и «Щелкунчик».
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