https://static.news.ru/photo/4863a2ce-6f6e-11ea-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой театр проведёт онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда». Это произойдёт впервые в истории театра.

Стримы пройдут на YouTube-канале Большого. Трансляции начнутся 27 марта, в Международный день театра, сообщает «Афиша Daily». Первой станет запись балета «Лебединое озеро».

Зрители также смогут в режиме реального времени обсудить предстоящее представление с артистами театра — премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко. Помимо «Лебединого озера» до 10 апреля будут показаны ещё пять спектаклей: «Царская невеста», «Борис Годунов», «Спящая красавица», «Марко Спада» и «Щелкунчик».

Трансляции будут начинаться в 19:00 мск. Для тех, кто не успеет увидеть постановки вовремя, записи будут сохраняться ещё на 24 часа.

Как писал NEWS.ru, московский театр «Гоголь-центр» объявил о запуске проекта «Гоголь-Online», в рамках которого будут показаны архивные записи. Они стали доступны с 25 марта.