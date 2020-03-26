Большой театр проведёт онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда». Это произойдёт впервые в истории театра.
Стримы
Зрители также смогут в режиме реального времени обсудить предстоящее представление с артистами театра — премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко. Помимо «Лебединого озера» до 10 апреля будут показаны ещё пять спектаклей: «Царская невеста», «Борис Годунов», «Спящая красавица», «Марко Спада» и «Щелкунчик».
Трансляции будут начинаться в 19:00 мск. Для тех, кто не успеет увидеть постановки вовремя, записи будут сохраняться ещё на 24 часа.
Как писал NEWS.ru, московский театр «Гоголь-центр» объявил о запуске проекта «Гоголь-Online», в рамках которого будут показаны архивные записи. Они стали доступны с 25 марта.
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