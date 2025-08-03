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03 августа 2025 в 11:25

Запеканка по-гречески: готовим мусаку с баклажанами

Вкусный рецепт баклажанов в духовке! Вкусный рецепт баклажанов в духовке! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мусака — это блюдо с характером. Слои поджаренных баклажанов, сочного мясного фарша, пряностей и нежнейшего соуса бешамель превращаются в настоящую гастрономическую поэму. Оно покоряет с первого кусочка — а готовится проще, чем кажется.

Нарежьте баклажаны кружочками (2 шт., примерно по 300–350 г), посолите и оставьте как минимум на полчаса, чтобы убрать горечь. Затем промойте, обсушите и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Пока баклажаны готовятся, измельчите луковицу и обжарьте ее с 400 г фарша (лучше взять смесь из говяжьего и свиного). Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, влейте воды, посыпьте орегано, солью и перцем. Тушите 10 минут.

Теперь приготовьте бешамель, идеальный соус для запеканки: растопите 30 г сливочного масла, всыпьте к нему 2 ст. л. муки, обжарьте все до золотистого цвета. Влейте постепенно 400 мл молока, помешивая, пока соус не станет густым и однородным. Приправьте солью, мускатным орехом и дайте немного остыть. По желанию — вмешайте желток или немного тертого сыра.

В форму выложите слой баклажанов, сверху — мясной фарш, снова баклажаны. Залейте все бешамелем и отправьте в духовку на 35–40 минут при 180 °C. Подавайте мусаку чуть остывшей — так она лучше держит форму, и вкус становится насыщеннее.

  • Совет: мусаку удобно готовить заранее — она хорошо разогревается и становится даже вкуснее на следующий день.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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