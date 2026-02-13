Зимняя Олимпиада — 2026
Запеканка «Монастырская»: цветная капуста, сыр, яйцо — и ни грамма муки. Лёгкая, нежная, а сырная корочка хрустит

Фото: D-NEWS.ru
Эта запеканка «Монастырская» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое доказывает: для кулинарного совершенства не нужны ни мука, ни сложные ухищрения. Её необычность в аскетичной простоте — только цветная капуста, яйца и сыр, а результат получается таким изысканным, будто над ним трудился повар ресторана. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту соцветия капусты, пропитанные сливочно-яичной заливкой, и аппетитная золотистая сырная корочка, которая хрустит при каждом укусе. Лёгкая, но при этом невероятно сытная — идеальный ужин для тех, кто бережёт фигуру и любит вкусно поесть.

Для приготовления вам понадобится: 500 г цветной капусты, 2 яйца, 150 г твёрдого сыра, 100 мл молока или сливок, соль и щепотка мускатного ореха. Цветную капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде 5–7 минут — она должна остаться чуть плотной. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Взбейте яйца с молоком, солью и мускатным орехом. Сыр натрите на крупной тёрке. Выложите капусту в смазанную маслом форму, залейте яичной смесью и равномерно посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью. Ни грамма муки, ни капли лишнего — только чистый, благородный вкус.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

