13 февраля 2026 в 15:35

Всего пачка творога, масло, мука и щепотка любви — а на столе гора творожных «Шариков» в сахарной пудре

Фото: D-NEWS.ru
Эти творожные «Шарики» в сахарной пудре — гениально простое и невероятно вкусное чудо, которое рождается из обычной пачки творога, а исчезает быстрее, чем успевает остыть противень. Их необычность в том, что нежнейшее тесто без яиц и разрыхлителей превращается в воздушные, тающие во рту шарики с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, слегка влажной серединкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые колобки, щедро припудренные сладкой пудрой, которые просто невозможно есть без улыбки. А аромат ванили и сливочного масла собирает всю семью на кухне ещё до того, как духовка подаст сигнал.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 100 г сливочного масла комнатной температуры, 200 г муки, щепотка соли, ванилин на кончике ножа и 4–5 ст. ложек сахарной пудры для обсыпки. Творог тщательно разомните вилкой с мягким маслом до абсолютной однородности. Добавьте соль, ванилин и постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Скатайте его в колбаску, нарежьте на небольшие кусочки и сформируйте аккуратные шарики величиной с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до красивого золотистого цвета. Горячие шарики аккуратно обваляйте в сахарной пудре — она должна слегка подтаять и превратиться в нежную глазурь. Подавайте тёплыми или полностью остывшими, но предупреждаю: остыть им дают редко.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
