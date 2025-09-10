Запеченные налистники по-белорусски с ветчиной и сыром! Хит на завтрак

Сочные, ароматные и невероятно сытные запеченные налистники с ветчиной и сыром — это идеальное блюдо для завтрака, которое зарядит энергией на весь день! Сочетание нежных блинчиков, пикантной начинки и золотистой сырной корочки покорит вашу семью с первой пробы.

Приготовьте блинное тесто: взбейте 3 яйца с половиной чайной ложки соли, добавьте 2 ст. л. крахмала и 3 ст. л. муки. Влейте 500 мл молока и 1 ст. л. растительного масла, перемешайте до гладкости. Дайте тесту постоять 10 минут. Испеките тонкие блины на разогретой сковороде. Для начинки смешайте 200 г мелко нарезанной ветчины, 150 г тертого сыра, 100 г сливочного сыра, 1 измельченный зубчик чеснока и черный перец по вкусу. На каждый блинчик выложите начинку, заверните рулетиком. Уложите налистники в смазанную маслом форму для запекания. Взбейте 1 яйцо с 200 мл сливок, добавьте 50 г тертого сыра. Залейте смесью налистники, сверху посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью. Хрустящая сырная корочка и нежная начинка делают это блюдо настоящим шедевром!

