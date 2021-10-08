Замначальника колонии осудят за сокрытие смерти заключённого в Новосибирске

Заместитель начальника исправительной колонии № 18 в Новосибирске Вячеслав Круглов предстанет перед судом. Его арестовали после смерти заключённого и обвинили в превышении полномочий. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По версии следствия, 19 октября 2020 года Круглову стало известно, что один из осуждённых умер от передозировки наркотиками, а на его теле нашли следы побоев. Чтобы колония не потеряла и так низкий рейтинг, замначальника скрывал случившееся до 6 ноября 2020 года.

Он удалил записи с камер видеонаблюдения и не зарегистрировал случай с наркотиками в колонии. По этим причинам сотрудники ФСИН не смогли раскрыть преступления. Кроме того, были нарушены права осуждённого.

Дата судебного заседания по уголовному делу ещё не назначена.

Ранее независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net сообщил о пытках заключённых в иркутском СИЗО-1. Пыткам и изнасилованиям подверглись более 100 заключённых, некоторые из них лишились рассудка. Информацию о преступлениях Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста. Архив фото и видео насчитывает 40 гигабайт материалов.