Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:48

Замминистра образования Афанасьев развеял миф о частных вузах

Замминистра образования Афанасьев заявил о высоком качестве частных вузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Низкое качество обучения в негосударственных университетах — это миф, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Выступая на III Форуме негосударственного образования в кластере «Ломоносов», чиновник отметил, что мнение о превосходстве государственных вузов над частными — это лишь «стереотип из прошлых десятилетий», передает корреспондент NEWS.ru.

Афанасьев подчеркнул, что современные негосударственные университеты являются полноправными и сильными игроками в системе высшей школы. В качестве доказательства он привел данные по качеству приема абитуриентов в 2025 году. По его словам, сразу два частных учебных заведения — университет «Иннополис» и Центральный университет — вошли в десятку лучших вузов страны по среднему баллу ЕГЭ.

Говорить, что негосударственное образование некачественное — это стереотип из прошлого, — посетовал Афанасьев.

Подводя итог, замминистра указал на позитивную динамику развития частного сектора, который успешно конкурирует с ведущими госучреждениями. Спикер выразил уверенность, что успехи отдельных учебных заведений наглядно доказывают несостоятельность старых предубеждений.

Ранее стало известно, что почти 35% выпускников российских вузов можно назвать избыточно образованными — они работают на позициях, не требующих диплома о высшем образовании. Чаще всего такие специалисты встречаются в сферах с невысокими квалификационными требованиями: гостиничный бизнес, общепит и розничная торговля.
вузы
рейтинги
образование
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.