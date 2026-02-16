Замминистра образования Афанасьев развеял миф о частных вузах

Низкое качество обучения в негосударственных университетах — это миф, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Выступая на III Форуме негосударственного образования в кластере «Ломоносов», чиновник отметил, что мнение о превосходстве государственных вузов над частными — это лишь «стереотип из прошлых десятилетий», передает корреспондент NEWS.ru.

Афанасьев подчеркнул, что современные негосударственные университеты являются полноправными и сильными игроками в системе высшей школы. В качестве доказательства он привел данные по качеству приема абитуриентов в 2025 году. По его словам, сразу два частных учебных заведения — университет «Иннополис» и Центральный университет — вошли в десятку лучших вузов страны по среднему баллу ЕГЭ.

Говорить, что негосударственное образование некачественное — это стереотип из прошлого, — посетовал Афанасьев.

Подводя итог, замминистра указал на позитивную динамику развития частного сектора, который успешно конкурирует с ведущими госучреждениями. Спикер выразил уверенность, что успехи отдельных учебных заведений наглядно доказывают несостоятельность старых предубеждений.

