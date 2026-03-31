Замешиваю тесто на кефире — и пеку пирог с вишней вкуснее любой песочной выпечки. Получается нежнее и сочнее, а готовится в два раза быстрее

Замешиваю тесто на кефире — и пеку пирог с вишней вкуснее любой песочной выпечки. Получается нежнее и сочнее, а готовится в два раза быстрее

Беру кефир, яйца и вишню — замешиваю тесто и пеку пирог, который получается нежнее и сочнее любой песочной выпечки, а готовится в два раза быстрее.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное тесто с легкой кислинкой, а внутри — сочная вишневая начинка с ноткой ванили, которая пропитывает каждый кусочек и делает пирог невероятно ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 200 г сахара, 100 мл растительного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка соды, 300 г вишни (свежей или замороженной), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте растительное масло, затем кефир, перемешайте.

Муку просейте с солью, постепенно введите в жидкую массу, замесите мягкое тесто. Вишню разморозьте (если замороженная), слейте лишний сок, слегка обваляйте в муке. Форму для выпечки смажьте маслом, присыпьте мукой, вылейте половину теста, равномерно распределите вишню, залейте оставшимся тестом.

Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Готовый пирог остудите в форме, затем переложите на блюдо, посыпьте сахарной пудрой. Этот десерт станет вашим фаворитом — он нежнее, сочнее и готовится быстрее любого песочного пирога.

