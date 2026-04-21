Замешиваю тесто ложкой без рук — и через час жарю пирожки вкуснее, чем у бабушки. Вкуснятина на завтрак

Беру муку, теплую воду и дрожжи — замешиваю тесто ложкой за 5 минут, а через час жарю пирожки, которые получаются мягкими, воздушными и тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые румяные пирожки с хрустящей корочкой, а внутри — сочная начинка из риса с маринованными огурцами и луком.

Тесто не нужно вымешивать руками, оно подходит за 40 минут, а жарится моментально. Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г муки, 300–350 мл теплой воды (45–50 °C), 7 г сухих дрожжей, столовая ложка сахара, чайная ложка соли; для начинки — 150 г отварного риса, 3–4 маринованных огурца, луковица, растительное масло для жарки. В миске смешайте муку, сахар, соль и дрожжи, влейте теплую воду, перемешайте ложкой до мягкого теста. Накройте, оставьте на 30–40 минут. Обомните, дайте подойти еще 30 минут. Для начинки обжарьте лук, добавьте нарезанные огурцы и рис, перемешайте. Смазанными маслом руками сформируйте лепешки, выложите начинку, защипните края. Жарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти пирожки исчезают мгновенно.

