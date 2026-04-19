Секрет пирожков с «мясной» начинкой без мяса. Морская капуста и яйца в сдобном тесте — это вкусно

Мягкое, воздушное дрожжевое тесто и пикантная, насыщенная начинка из морской капусты — союз, который работает на удивление безупречно.

Что понадобится

Для теста: молоко — 250 мл, сахар — 2 ст. л., мука — 500–550 г, сухие дрожжи — 1,5 ч. л., яйца — 2 шт., сливочное масло — 70 г, соль — 0,5 ч. л.

Для начинки: маринованная морская капуста — 300 г, репчатый лук — 2 шт. (крупные), яйца — 4 шт., растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Для смазки: яичный желток — 1 шт. (или целое яйцо).

Как готовлю

Приготовим опару: в теплом молоке растворяем 1 ст. л. сахара и дрожжи, добавляем 4 ст. л. муки, перемешиваем и оставляем в тепле на 30 минут.

В подошедшую опару вливаем взбитые с оставшимся сахаром яйца и остывшее растопленное сливочное масло. Добавляем соль и постепенно вводим муку, замешивая мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Накрываем его и убираем в тепло на 1,5 часа для подъема.

Лук мелко нарезаем и пассеруем на растительном масле до прозрачности. Отвариваем яйца вкрутую, мелко рубим. Морскую капусту, если она длинная, произвольно нарезаем. Соединяем капусту, лук и яйца, перемешиваем и пробуем на соль.

Подошедшее тесто обминаем, делим на равные части размером с мандарин и раскатываем в лепешки. Выкладываем начинку, защипываем края, формируя пирожки.

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, даем расстояться 15 минут, смазываем взбитым желтком и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.