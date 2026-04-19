Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 07:32

Секрет пирожков с «мясной» начинкой без мяса. Морская капуста и яйца в сдобном тесте — это вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мягкое, воздушное дрожжевое тесто и пикантная, насыщенная начинка из морской капусты — союз, который работает на удивление безупречно.

Что понадобится

Для теста: молоко — 250 мл, сахар — 2 ст. л., мука — 500–550 г, сухие дрожжи — 1,5 ч. л., яйца — 2 шт., сливочное масло — 70 г, соль — 0,5 ч. л.

Для начинки: маринованная морская капуста — 300 г, репчатый лук — 2 шт. (крупные), яйца — 4 шт., растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Для смазки: яичный желток — 1 шт. (или целое яйцо).

Как готовлю

Приготовим опару: в теплом молоке растворяем 1 ст. л. сахара и дрожжи, добавляем 4 ст. л. муки, перемешиваем и оставляем в тепле на 30 минут.

В подошедшую опару вливаем взбитые с оставшимся сахаром яйца и остывшее растопленное сливочное масло. Добавляем соль и постепенно вводим муку, замешивая мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Накрываем его и убираем в тепло на 1,5 часа для подъема.

Лук мелко нарезаем и пассеруем на растительном масле до прозрачности. Отвариваем яйца вкрутую, мелко рубим. Морскую капусту, если она длинная, произвольно нарезаем. Соединяем капусту, лук и яйца, перемешиваем и пробуем на соль.

Подошедшее тесто обминаем, делим на равные части размером с мандарин и раскатываем в лепешки. Выкладываем начинку, защипываем края, формируя пирожки.

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, даем расстояться 15 минут, смазываем взбитым желтком и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Проверено редакцией
рецепты
еда
пирожки
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.