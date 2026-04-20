В аэропорту Лос-Анджелеса задержали иранского «оружейного барона»

В США задержали гражданку Ирана по обвинению в торговле оружием в обход санкций

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали 44-летнюю гражданку Ирана Шамим Мафи по обвинению в посредничестве при торговле оружием в обход американских санкций, сообщает Fox News. По версии следователей, она участвовала в поставках иранских БПЛА, бомб, взрывателей, стрелкового оружия и миллионов патронов, проданных Судану.

Речь идет в том числе о контракте на поставку дронов Mohajer-6 стоимостью более $70 млн. Мафи действовала через компанию, зарегистрированную в Омане, что позволяло ей обходить санкции и проводить операции через Турцию и ОАЭ.

ФБР полагает, что задержанная была на связи с представителем Министерства разведки Ирана и выполняла поручения лиц, связанных с правительством и КСИР. Она планировала вылететь в Турцию, когда ее задержали. В случае доказательства вины ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что угрозы американских сил в адрес иранских кораблей и портов доказывают несерьезное отношение Вашингтона к урегулированию в Персидском заливе. Он указал на нарушения США режима прекращения огня и отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации.

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
