В аэропорту Лос-Анджелеса задержали иранского «оружейного барона» В США задержали гражданку Ирана по обвинению в торговле оружием в обход санкций

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали 44-летнюю гражданку Ирана Шамим Мафи по обвинению в посредничестве при торговле оружием в обход американских санкций, сообщает Fox News. По версии следователей, она участвовала в поставках иранских БПЛА, бомб, взрывателей, стрелкового оружия и миллионов патронов, проданных Судану.

Речь идет в том числе о контракте на поставку дронов Mohajer-6 стоимостью более $70 млн. Мафи действовала через компанию, зарегистрированную в Омане, что позволяло ей обходить санкции и проводить операции через Турцию и ОАЭ.

ФБР полагает, что задержанная была на связи с представителем Министерства разведки Ирана и выполняла поручения лиц, связанных с правительством и КСИР. Она планировала вылететь в Турцию, когда ее задержали. В случае доказательства вины ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что угрозы американских сил в адрес иранских кораблей и портов доказывают несерьезное отношение Вашингтона к урегулированию в Персидском заливе. Он указал на нарушения США режима прекращения огня и отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации.