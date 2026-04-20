Овчинский: в Ярославском районе построили первый дом по реновации

Овчинский: в Ярославском районе построили первый дом по реновации

В Ярославском районе Северо-Восточного административного округа построили первый дом по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Фасады здания спроектированы по индивидуальному проекту и облицованы в светлых тонах, чтобы соответствовать окружающей застройке. Благодаря этому новостройка органично вписалась в архитектурный ландшафт.

В районе Ярославский возвели первый дом по программе реновации. Новостройка площадью более 25 тыс. квадратных метров расположена по адресу: улица Лосевская, дом 3А. Жилой комплекс из двух секций рассчитан на 231 квартиру. Общая жилая площадь составляет более 13 тыс. квадратных метров. Шесть квартир полностью адаптированы под потребности маломобильных граждан, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже расположены колясочные, комнаты для консьержей и нежилые помещения, где смогут открыться разнообразные инфраструктурные объекты, такие как магазины и образовательные центры. Подземный уровень занимает автомобильная парковка, до которой ведут лифты.

Дом возведен из современных качественных материалов с высоким уровнем энергоэффективности. В новостройке установлено современное инженерно-техническое оборудование.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Лефортово построили новый жилой дом в рамках программы реновации. Общая площадь новостройки составила более 19,5 тыс. квадратных метров. Дом возведен по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14, где ранее располагался объект старого жилого фонда, расселенный по реновации.