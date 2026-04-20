20 апреля 2026 в 09:58

«Должен понять»: Лукашенко объяснил, что окончательно погубит Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, идя на поводу у Запада, рискует потерять свою страну, заявил в интервью телеканалу RT белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Зеленский платит слишком большую цену за то, что происходит последние годы.

Он должен понять, что, если не остановится, потеряет Украину. <…> Он опять встал на путь милитаризации, опять пошел на поводу у Запада, который якобы даст ему деньги и даст оружие, — отметил руководитель республики.

Лукашенко выразил мнение, что у Зеленского не хватило необходимых качеств, чтобы эффективно справляться с вызовами, стоящими перед Украиной. Он отметил, что если бы во главе страны оказался более опытный и разумный лидер, который действительно заботился бы о благополучии украинского народа, он смог бы заручиться поддержкой населения.

До этого Лукашенко также заявил о своей симпатии президенту США Дональду Трампу и поддержке его политического курса. Соответствующие слова прозвучали во время переговоров белорусского лидера со спецпосланником США Джоном Коулом.

