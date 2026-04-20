20 апреля 2026 в 10:13

«Они пристреляны были»: Лукашенко о военном позоре США в войне с Ираном

Лукашенко: Иран знал все базы и склады оружия США в Персидском заливе

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Иран знал обо всех точках и складах оружия США в странах Персидского залива, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT. Он подчеркнул, что в ударах по американским целям в регионе нет ничего удивительного.

Иран знал все ваши точки, все ваши склады оружия и вооружения в соседних Персидского залива странах. <…> Они пристреляны были, если по-военному говорить, они были пристреляны иранцами, — отметил Лукашенко.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по американским военным кораблям. Атака стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике и следовавшего из КНР в Оманский залив. В Тегеране отметили, что армия будет впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады со стороны Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил о планах разрушить все объекты энергетики и мосты в Иране. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от «очень справедливой и разумной» сделки с Вашингтоном. Кроме того, американский лидер обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня и открытии огня в Ормузском проливе.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

