«Они пристреляны были»: Лукашенко о военном позоре США в войне с Ираном Лукашенко: Иран знал все базы и склады оружия США в Персидском заливе

Иран знал обо всех точках и складах оружия США в странах Персидского залива, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT. Он подчеркнул, что в ударах по американским целям в регионе нет ничего удивительного.

Иран знал все ваши точки, все ваши склады оружия и вооружения в соседних Персидского залива странах. <…> Они пристреляны были, если по-военному говорить, они были пристреляны иранцами, — отметил Лукашенко.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по американским военным кораблям. Атака стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике и следовавшего из КНР в Оманский залив. В Тегеране отметили, что армия будет впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады со стороны Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил о планах разрушить все объекты энергетики и мосты в Иране. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от «очень справедливой и разумной» сделки с Вашингтоном. Кроме того, американский лидер обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня и открытии огня в Ормузском проливе.