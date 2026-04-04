Замачиваю сухофрукты в этом сиропе — аромат стоит на весь дом, а вкус куличей просто бомба

Чтобы куличи получились невероятно ароматными, а сухофрукты в них — сочными и вкусными, достаточно добавить в тесто правильные ингредиенты и замочить изюм с цукатами в соках или ароматных сиропах.
Идеальная пропитка — смесь апельсинового сока с чайной ложкой меда и палочкой корицы. В таком маринаде сухофрукты за 2–3 часа набухают, пропитываются цитрусовыми нотами и становятся удивительно душистыми.
В само тесто для яркого вкуса добавьте ваниль, цедру апельсина или лимона, кардамон и мускатный орех — эти специи раскрывают глубину сдобной выпечки. А чтобы аромат был еще насыщеннее, используйте топленое масло вместо обычного сливочного — его ореховые нотки идеально сочетаются с цитрусами и пряностями. Вкус будет просто бомба!
