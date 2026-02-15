Заливной пирог с пекинской капустой и яйцами на кефире — нежный, воздушный и готовится за считаные минуты

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное — этот пирог выручает всегда. Он получается мягким, пористым и таким ароматным, что семья просит добавку еще до того, как он остынет. Нежное кефирное тесто буквально тает во рту, а сочная начинка из капусты, яиц и зеленого лука делает пирог по-домашнему уютным и аппетитным. Отличный вариант и для ужина, и к чаю.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, яйца — 2 шт., мука — 180 г, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., пекинская капуста — 400 г, вареные яйца — 3 шт., зеленый лук — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Пекинскую капусту мелко шинкуют и слегка разминают руками, вареные яйца нарезают кубиками и смешивают с капустой и зеленым луком, приправляют по вкусу. Для теста яйца взбивают с солью, добавляют кефир и масло, затем всыпают муку с разрыхлителем и размешивают до консистенции густой сметаны. В форму выливают половину теста, выкладывают начинку, заливают оставшейся массой и выпекают при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки. Готовому пирогу дают немного остыть — так он станет еще нежнее и будет легко нарезаться.

