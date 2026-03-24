Заливаю кабачок и помидоры яйцом — завтрак готов: сытное блюдо за 15 минут не сказка, а реальность

Овощной омлет с кабачками и помидорами — это идеальный завтрак, который готовится за 15 минут и дарит заряд бодрости на все утро. Яйца обволакивают сочные кусочки овощей, создавая гармоничное и питательное блюдо.

Для приготовления понадобится: кабачок (около 300 г), 2 крупных помидора, 4-5 яиц, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: кабачки и помидоры нарежьте кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте кабачки до мягкости и легкого румянца (около 5 минут). Добавьте помидоры и жарьте еще 2-3 минуты, помешивая. Яйца взбейте с солью и перцем до однородности, добавьте мелко рубленную зелень. Залейте яйцом кабачок и помидоры, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до полного схватывания яиц.

Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Этот омлет идеально подходит для легкого, но питательного завтрака. С эти рецептом вы поймете, что приготовить сытное блюдо за 15 минут не сказка, а реальность.

