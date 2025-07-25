Закуска с кабачком, жареным луком и беконом! Готовим вкусняшку в формах! Маффины с кабачком, жареным луком и беконом — универсальная и вкусная закуска. Сочетание бекона и лука придаёт маффинам аппетитный аромат, а кабачок добавляет сочность. Выпечка получается мягкой с хрустящей корочкой, вкусной как в горячем, так и в охлаждённом виде.
Ингредиенты
- Кабачок — 350 г
- Бекон сырокопчёный — 80 г
- Лук репчатый — 280 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 240 г
- Масло сливочное размягчённое — 100 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
- Соль — 1 ч. ложка
- Сахар — 1 ч. ложка
- Кунжут — 5 г
- Масло растительное — 2 ст. ложки
Приготовление
- Масло взбейте до воздушного состояния. Кабачок натрите на мелкой тёрке. Лук мелко нарежьте. Обжарьте 7-8 минут до золотистого цвета. В масло вбейте яйца, добавьте соль и сахар. Муку смешайте с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Добавьте в тесто лук и нарезанный бекон. Отожмите кабачок от сока и добавьте в тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Заполните формочки тестом, посыпьте кунжутом. Вылейте воду на противень и поставьте туда формочки. Выпекайте 25-35 минут.
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