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25 июля 2025 в 06:15

Закуска с кабачком, жареным луком и беконом! Готовим вкусняшку в формах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска с кабачком, жареным луком и беконом! Готовим вкусняшку в формах! Маффины с кабачком, жареным луком и беконом — универсальная и вкусная закуска. Сочетание бекона и лука придаёт маффинам аппетитный аромат, а кабачок добавляет сочность. Выпечка получается мягкой с хрустящей корочкой, вкусной как в горячем, так и в охлаждённом виде.

Ингредиенты

  • Кабачок — 350 г
  • Бекон сырокопчёный — 80 г
  • Лук репчатый — 280 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 240 г
  • Масло сливочное размягчённое — 100 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Кунжут — 5 г
  • Масло растительное — 2 ст. ложки

Приготовление

  1. Масло взбейте до воздушного состояния. Кабачок натрите на мелкой тёрке. Лук мелко нарежьте. Обжарьте 7-8 минут до золотистого цвета. В масло вбейте яйца, добавьте соль и сахар. Муку смешайте с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Добавьте в тесто лук и нарезанный бекон. Отожмите кабачок от сока и добавьте в тесто.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов. Заполните формочки тестом, посыпьте кунжутом. Вылейте воду на противень и поставьте туда формочки. Выпекайте 25-35 минут.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

кабачки
лук
бекон
закуска
маффины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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