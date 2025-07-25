Закуска с кабачком, жареным луком и беконом! Готовим вкусняшку в формах! Маффины с кабачком, жареным луком и беконом — универсальная и вкусная закуска. Сочетание бекона и лука придаёт маффинам аппетитный аромат, а кабачок добавляет сочность. Выпечка получается мягкой с хрустящей корочкой, вкусной как в горячем, так и в охлаждённом виде.

Ингредиенты

Кабачок — 350 г

Бекон сырокопчёный — 80 г

Лук репчатый — 280 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 240 г

Масло сливочное размягчённое — 100 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Сахар — 1 ч. ложка

Кунжут — 5 г

Масло растительное — 2 ст. ложки

Приготовление

Масло взбейте до воздушного состояния. Кабачок натрите на мелкой тёрке. Лук мелко нарежьте. Обжарьте 7-8 минут до золотистого цвета. В масло вбейте яйца, добавьте соль и сахар. Муку смешайте с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Добавьте в тесто лук и нарезанный бекон. Отожмите кабачок от сока и добавьте в тесто. Разогрейте духовку до 200 градусов. Заполните формочки тестом, посыпьте кунжутом. Вылейте воду на противень и поставьте туда формочки. Выпекайте 25-35 минут.

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