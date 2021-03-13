Законопроект об участии 18-летних в многодневных референдумах внесли в ГД

https://static.news.ru/photo/f16f616e-841c-11eb-8e6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парламент Томской области внёс в Государственную думу проект закона, в котором предлагается уточнить право участия в региональных и местных референдумах людей, которым в период голосования, длящегося несколько дней, исполняется 18 лет.

Документ опубликован в электронной базе данных ГД. Изменения рекомендуется внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Авторы инициативы указывают, что право на участие в референдуме для лиц, которым исполняется 18 лет непосредственно в процессе народного волеизъявления, сейчас реализуется только для федеральных референдумов. Возможность участия в них «определяется исходя из последнего дня голосования». Для региональных и местных многодневных референдумов условия участия этой особой категории граждан не определены.

Проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на референдумы субъектов Российской Федерации, местные референдумы, — гласит текст пояснительной записки.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему в Крыму состоялся референдум по воссоединению полуострова с Россией. По его словам, решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан было принято для того, чтобы в регионе не повторилась ситуация в Донбассе, передавал NEWS.ru.