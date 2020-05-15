Законопроект о порядке дистанционного образования внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/bc8d50d6-96ac-11ea-a80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совфеда во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым внесли в Госдуму законопроект по установлению порядка применения дистанционного обучения.

Отмечается, что законопроект уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Кроме того, он вносит соответствующие изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко подтвердил, что учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Полный перевод на дистанционное обучение не планируется.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения 14 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля ведомство посоветовало субъектам завершить обучение 1–8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов — до 30 мая, а 9-х и 11-х классов — до 5 июня.