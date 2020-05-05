Медики не выявили тяжёлых форм течения коронавируса у российских школьников

https://static.news.ru/photo/ad3bd532-8ec1-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Среди российских школьников практически не зафиксировано тяжёлых форм течения коронавирусной инфекции. Об этом 5 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжёлых случаев среди школьников, — сказал руководитель ведомства в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Минпросвещения 14 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля ведомство посоветовало субъектам завершить обучение 1–8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов — до 30 мая, а 9-х и 11-х классов — до 5 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. В Минобрнауки пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к 1 сентября после анализа эпидемиологической обстановки.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.