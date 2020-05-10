Общество

Минпросвещения отменит ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

12:37, 10 мая 2020 959
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство просвещения России отменит основной государственный экзамен в 2020 году, если ситуация с распространением коронавируса серьёзно ухудшится.

Об этом замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, ведомство рассматривает разные гипотетические сценарии и готово к отмене ОГЭ в случае необходимости. Однако это произойдёт только «при очень неблагоприятном развитии ситуации».

Глушко также коснулся темы единого государственного экзамена. Замминистра отметил, что в данный момент никаких решений о переносе ЕГЭ не принято. Датой старта экзаменационной кампании остаётся 8 июня.

Как писал NEWS.ru, Глушко подтвердил, что учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Полный перевод на дистанционное обучение не планируется.

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