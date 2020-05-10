Минпросвещения отменит ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Министерство просвещения России отменит основной государственный экзамен в 2020 году, если ситуация с распространением коронавируса серьёзно ухудшится.
Об этом замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко
Глушко также коснулся темы единого государственного экзамена. Замминистра отметил, что в данный момент никаких решений о переносе ЕГЭ не принято. Датой старта экзаменационной кампании остаётся 8 июня.
Как писал NEWS.ru, Глушко подтвердил, что учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Полный перевод на дистанционное обучение не планируется.
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